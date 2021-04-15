Ударившему по милицейскому «бусику» Ивану Цегалко дали три года колонии

Суд Советского района Минска приговорил к трем годам лишения свободы в колонии общего режима Ивана Цегалко, который в сентябре 2020 года во время протестного марша ударил ногой по милицейскому микроавтобусу.





Как сообщает закрытый властями правозащитный центр «Весна», обвиняемый обязан выплатить по 1.000 рублей компенсации морального вреда омоновцам Попову и Назарову. Иск «Минсктранса» будет рассмотрен отдельно в порядке гражданского судопроизводства.

Цегалко обвинили по ст. 364 (насилие в отношении сотрудников милиции) и ст. 342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса.

Дело рассмотрел судья Сергей Шатило. Обвинение представил помощник прокурора Романенко. Потерпевшими по делу признаны семь сотрудников ОМОН.

Согласно обвинению, 13 сентября Цегалко участвовал в несанкционированном массовом мероприятии в Минске, на участке от улицы Немига до станции метро «Пушкинская», блокировал дороги, препятствовал работе аптек, салонов и предприятий на пути следования, нарушал спокойствие граждан. В районе улицы Тихая, «испытывая озлобленность по отношению к сотрудникам милиции», ударил один раз ногой по служебному автомобилю и повредил капот. Затем он нанес омоновцам Попову и Назарову по два удара, которые не повлекли расстройства их здоровья.

Цегалко признал вину только в том, что ударил по автомобилю. По словам обвиняемого, в толпе он потерял равновесие и неумышленно оттолкнулся ногой от микроавтобуса, чтобы не упасть. Стоимость ремонта — более 400 рублей — он возместил еще до суда.

Обвиняемый отрицал, что нанес удары омоновцам и что у него в руках были какие-либо предметы. По его словам, задержание произошло в считанные секунды: руки заломили, положили на землю, завели в микроавтобус, а затем в автозак. Как рассказал Цегалко, при задержании его били по голове, повредили нос, а также сделали запись на видеокамеру, которая впоследствии была показана по государственному телевидению. Во время записи в ГУВД, подчеркнул обвиняемый, сотрудники милиции фактически заставляли его говорить то, что им нужно, угрожали избить, если будет что-то не так, а если он говорил неправильно, ролик переснимали.

Свидетелями на процессе выступили представители парикмахерских, магазинов, салонов, аптек, возле которых 13 сентября прошло шествие и которые в тот день закрывались. Претензии предъявило только ООО «Грин фитнес» (тренажерный зал F1 fitness) на проспекте Победителей. Согласно письменным показаниям представителей «Грин фитнеса», из-за всех воскресных акций протеста ООО понесло ущерб в 48 тыс. рублей, так как клиенты не могли к ним доехать.

«Минсктранс» оценил нанесенный ущерб более чем в 30 тыс. рублей.

Адвокат Цегалко заявил, что его подзащитный не блокировал дороги, лишь на улице Тихой вышел на проезжую часть, но там общественный транспорт не ходит. Также он не мог мешать работе заведений, просто двигаясь по тротуару. Кроме того, адвокат обратил внимание, что обвинение держится лишь на путаных показаниях Назарова и Попова.