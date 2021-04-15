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В Брагинском районе младенец выпал из коляски, а когда его везли в больницу - перевернулся автомобиль
Источник материала: Tut.by
Автомобиль с трехмесячным ребенком в салоне перевернулся в Брагинском районе,
Авария произошла 11 апреля. Установлено, что трехмесячный ребенок был вместе с родителями на даче. Там он выпал из коляски и получил травмы. Родители решили показать младенца врачу.
— Около 16.00 они выехали из Брагина на Toyota. Двигаясь по трассе Н4279 Брагин — Холмеч, 34-летний отец ребенка отвлекся от управления и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся, — рассказали инспекторы.
Ребенка доставили в больницу, где у него диагностировали травмы ноги.
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В Брагинском районе младенец выпал из коляски, а когда его везли в больницу - перевернулся автомобиль
В больнице у ребенка диагностировали травмы ноги.
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