ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Брагинском районе младенец выпал из коляски, а когда его везли в больницу - перевернулся автомобиль

15.04.2021 19:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Автомобиль с трехмесячным ребенком в салоне перевернулся в Брагинском районе, сообщили в ГАИ.


Авария произошла 11 апреля. Установлено, что трехмесячный ребенок был вместе с родителями на даче. Там он выпал из коляски и получил травмы. Родители решили показать младенца врачу.

— Около 16.00 они выехали из Брагина на Toyota. Двигаясь по трассе Н4279 Брагин — Холмеч, 34-летний отец ребенка отвлекся от управления и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся, — рассказали инспекторы.


Ребенка доставили в больницу, где у него диагностировали травмы ноги.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕС запретит биометрическую идентификацию людей в общественных местах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by