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В Беларуси запустили платформу «Рабочы рух»

15.04.2021 19:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Сегодня в Беларуси запустили платформу «Рабочы рух».

«Рабочы рух» – это движение работающих людей Беларуси самых разных профессий . К нему может присоединиться каждый: индивидуальный предприниматель и айтишник, учитель и студент, госслужащий и транспортник, работник культуры и спортсмен, медик и строитель, работник ЖКХ и военнослужащий – абсолютно все работающие люди Беларуси.

Оно создается, чтобы рабочие объединялись и «готовились к общенациональной стачке», говорится в Telegram-канале Светланы Тихановской.

 
 
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Сегодня в Беларуси запустили платформу «Рабочы рух».
 
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