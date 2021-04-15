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В Беларуси запустили платформу «Рабочы рух»
Источник материала: АФН
Сегодня в Беларуси запустили платформу
«Рабочы рух» – это движение работающих людей Беларуси самых разных профессий . К нему может присоединиться каждый: индивидуальный предприниматель и айтишник, учитель и студент, госслужащий и транспортник, работник культуры и спортсмен, медик и строитель, работник ЖКХ и военнослужащий – абсолютно все работающие люди Беларуси.
Оно создается, чтобы рабочие объединялись и «готовились к общенациональной стачке»,
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Сегодня в Беларуси запустили платформу «Рабочы рух».
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