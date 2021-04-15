ЕС запретит биометрическую идентификацию людей в общественных местах

Источник материала: АФН

Европейский союз (ЕС) стремится предотвратить наихудший сценарий развития событий, связанный с технологиями искусственного интеллекта (ИИ), но при этом продолжать развивать их потенциал для экономического роста. Об этом сообщает Генеральный директорат коммуникационных сетей, контента и технологий ЕС.

В рамках проекта постановления «О европейском подходе к искусственному интеллекту», исполнительная власть ЕС предлагает запретить технологии ИИ, которые используются для массового наблюдения, применяемого в обобщенном виде ко всем физическим лицам без каких-либо различий.

Кроме того, в тексте законопроекта подробно описаны такие методы наблюдения, как мониторинг и отслеживание физических лиц в цифровой или физической среде, а также автоматическое агрегирование и анализ персональных данных из различных источников.

«Не исполняющие запрет страны не смогут вступать в Евросоюз, а компании должны будут платить штраф в размере 20 миллионов евро или 4 процента от валового годового оборота фирмы», – отмечается в законопроекте.

Помимо этого, Еврокомиссия предусматривает запреты на использование приложений ИИ, которые манипулируют поведением человека, и системы прогнозного ИИ, нацеленных на незащищенные слои населения.

Тем не менее проект предусматривает, что такие запреты не будут применяться к правительствам и государственным органам ЕС, если они используются в целях обеспечения общественной безопасности.

Между тем технологии ИИ, которые могут попадать под новые законы и ограничения, включают технологии, используемые для удаленной биометрической идентификации людей в общественных местах, которые также по определению будут относиться к технологии распознавания лиц.

Окончательный вариант законопроекта будет представлен 21 апреля текущего года.