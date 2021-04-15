Борисов: Лукашенко сотрудничает со всеми, кто готов либо деньги одолжать, либо оружие покупать

А сегодня в телефонном разговоре Лукашенко и Путин обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и поездку белорусского руководителя в Азербайджан.

С какой миссией прилетает российский премьер и почему Путина интересуют итоги визита Лукашенко в Азербайджан?





«Белорусский партизан» задал несколько вопросов председателю Белорусской социал- демократической партии (Грамада) Игорю Борисову.





- Повестка дня возможна очень широкая – от дальнейшей интеграции до синхронизации внешней политики, принятия ранее оговоренных «дорожных карт». Уже говорят, что с лета начнется охрана воздушных границ Беларуси совместными белорусско-российскими экипажами. Политический кризис дал возможность России выторговать через Лукашенко наибольшее присутствие в Беларуси. Для Беларуси, однозначно, этот визит ничего хорошего не несет: Мишустин явно не везет новые кредиты, а летит навязывать российские условия. Я даже не исключаю, что начнется процесс создания наднациональных органов «союзного государства» и реализации «дорожных карт». Не обязательно, что такие документы будут подписаны во время нынешнего визита, но Лукашенко надо создать видимость процесса, что, как говорят французы «дела идут».

Учитывая, что Россия бряцает оружием на украинской границе, Беларусь может рассматриваться в качестве потенциального союзника и плацдарма для агрессии. Беларусь больше не нейтральное государство.





- Можно процитировать классика: к нам едет ревизор?





- В роли ревизора выступал Михаил Бабич.Возможно, Кремль давит на Лукашенко в вопросе конституционной реформы, возможным предметом переговоров может стать создание пророссийских политических партий дабы все интересующие в Беларуси вопросы не решал один Лукашенко, а были разные уровни в принятии

выгодных России решений.





- Сегодня состоялся телефонный разговор Лукашенко с Путиным. Как сообщает кремлевская пресс-служба, выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-белорусских союзнических отношений. А кроме того, в контексте визита Александра Лукашенко в Азербайджан затронута также тема нагорнокарабахского урегулирования. С чего бы вдруг?





- Мне кажется, Путина интересовали итоги визита Лукашенко в Азербайджан, ему хотелось получить информацию из первых рук. Азербайджан, наверное, единственная страна постсоветского пространства, которая является недостижимой для Путина. Россия имеет на неё минимальное воздействие, потому что за Азербайджаном стоит Турция. Новая доктрина Турции в отношениях с Азербайджанам звучит так: Два государства – один народ! Путин обломался в

Сирии, обломался в Нагорном Карабахе, обломался на Турции, которая заявила, что готова стать посредником при возвращении Крыма в Украину. На полуострове проживают большая этническая группа – крымские татары, которые когда-то были частью Османской империи. Путину не хотелось бы проигрывать Турции и в Украине.





В этом свете становится очевидным, что Россия не дотягивает не только до уровня супердержавы, но даже не дотягивает до уровня регионального лидера. Турция, в отсутствие в Европе доминирующего государства, становится заметным игроком в регионе, которая реально может сдерживать Россию. А если учесть, что Турция ещё и член НАТО, то это крайне напрягает Путина.





- А дружба Лукашенко с Алиевым не напрягает?





- Между ними установились дружеские отношения, потому что Алиеву важны технологии. Среди постсоветских стран Азербайджан имеет ресурс, располагает нефтедолларами. Все помнят историю 2010 года, когда Алиев в срочном порядке одолжил Лукашенко 200 миллионов долларов. А взамен Лукашенко предоставлял военные технологии и вооружения. Достаточно вспомнить, что белорусские «Полонезы» взяты на вооружение азербайджанской армией и хорошо себя зарекомендовали в Нагорном Карабахе. Думаю, во время визита в Азербайджан как раз и велись переговоры и о дальнейших поставках вооружений и о кредитах.





- Не все так благостно в белорусско-азербайджанко-российском треугольнике…





- Все однозначно сложно. Азербайджан не входит в ОДКБ, а Лукашенко больше симпатий питает к Азербайджану, а не к союзнику по ОДКБ – Армении. Авторитарные режимы всегда симпатизируют один одному. Получается, что Армения в ОДКБ – это союзник, которым можно пренебречь. Лукашенко сотрудничает со всеми, кто готов либо деньги одолжать, либо оружие покупать. Слабые союзники ему не нужны. Хотя все знают, что армянский коньяк лучше азербайджанского.



