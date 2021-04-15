Компенсацию по делу МН17 требуют более 200 человек

пишет ТАСС. Компенсации по делу о сбитии над Донбассом в 2014 году пассажирского лайнера рейса МН17 требуют 290 родственников погибших. Об этом сообщила в четверг, 15 апреля, представитель родственников Арлетта Схейнс,ТАСС.





«Это важный этап процесса. Это значит, что в деле теперь имеется 290 потерпевших», — сказала она.





Адвокат сообщила, что, согласно гражданскому праву Украины, потерпевшие стороны могут требовать компенсацию морального и материального ущерба, однако в рамках данного процесса было принято решение добиваться компенсации только морального ущерба.









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«Мы решили разделить родственников на три категории в соответствии со степенью их близости с жертвами», — сказала она.





Максимальная сумма компенсации должна составлять 50 тысяч евро.







