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Рахманов: помощь Карабаху, поправки в Конституцию и встреча Путина с Байденом
15.04.2021 19:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Темы беседы:
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― возраст голосования с 20 до 70: первые предложения
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― уходят последние
― как решать
Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием ученого и государственного деятеля Сергея Рахманова смотрите на Sputnik Беларусь.
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Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием известного ученого и государственного деятеля, сопредседателя Ассоциации внешнеполитических...
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