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Рахманов: помощь Карабаху, поправки в Конституцию и встреча Путина с Байденом

15.04.2021 19:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы: 

© Photo : пресс-служба президента Азербайджана
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Азербайджан надеется на помощь Беларуси в восстановлении Карабаха;

― возраст голосования с 20 до 70: первые предложения конституционной комиссии;

звонок Байдена Путину: новые санкции или возврат к реализации Минских соглашений?

― уходят последние советские кумиры: не стало Леонида Борткевича;

― как решать актуальные проблемы и одновременно не забывать про образ будущего?

Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием ученого и государственного деятеля Сергея Рахманова смотрите на Sputnik Беларусь.

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Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием известного ученого и государственного деятеля, сопредседателя Ассоциации внешнеполитических...
 
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