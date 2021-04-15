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Байден ввел санкции против России

15.04.2021 19:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Президент США Джоден Байден ввел новые санкции в отношении РФ.

Байден ввел санкции против России

Как сообщает сегодня пресс-служба американской администрации, официальный Вашингтон кроме всего прочего вышлет десять российских дипломатов, которые (по мнению американцев занимались на территории США разведкой).

Кроме того, пишет dw, американский лидер издал указ «о чрезвычайном положении в стране в связи с необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов», которую представляет собой «определенная вредоносная внешнеполитическая деятельность правительства РФ».

 

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Президент США Джоден Байден ввел новые санкции в отношении РФ.
 
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