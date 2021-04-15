Жених и две невесты? Нет, просто свекровь одела белое

Источник материала: ОНТ

На Reddit было опубликовано свадебное фото, которое вызвало немало возмущения. Люди изо всех сил пытались отличить невесту от ее свекрови.



Фото:Reddit Мама молодого мужа решила явиться на праздник в светлом платье до пола. Настоящую невесту можно отличить только по букету в руках.

Пользователи Reddit, обсуждая это вопиющее нарушение дресс-кода, вопрошают: почему иные мамы так стараются показать, что это именно они выходят замуж за собственного ребёнка? Некоторые комментаторы отметили, что непременно устроили бы свекрови душ из красного вина.

Фото: pixabay.com

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