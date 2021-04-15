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«Сто дней до Токио»: в НОК стартовала международная научно-практическая конференция
Источник материала: ОНТ
«Сто дней до Токио» – международная научно-практическая конференция стартовала в Национальном олимпийском комитете.
Открыли форум руководители НОК, министерства спорта и туризма. Основная цель конференции – изучение методов подготовки и медицинского сопровождения спортсменов. Во время работы конференции будут рассмотрены новые научные направления и инновационные разработки. С докладами выступят специалисты в области спортивной медицины, фармакологии, реабилитации, питания и других сфер.
Международная конференция продолжится в республиканском научно-практическом центре спорта и завершится завтра.
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«Сто дней до Токио» – международная научно-практическая конференция стартовала в Национальном олимпийском комитете. Открыли форум руководители НОК,...
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