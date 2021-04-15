«Сто дней до Токио»: в НОК стартовала международная научно-практическая конференция

Источник материала: ОНТ

«Сто дней до Токио» – международная научно-практическая конференция стартовала в Национальном олимпийском комитете.

Открыли форум руководители НОК, министерства спорта и туризма. Основная цель конференции – изучение методов подготовки и медицинского сопровождения спортсменов. Во время работы конференции будут рассмотрены новые научные направления и инновационные разработки. С докладами выступят специалисты в области спортивной медицины, фармакологии, реабилитации, питания и других сфер.

Международная конференция продолжится в республиканском научно-практическом центре спорта и завершится завтра.

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