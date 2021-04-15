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Пернатый жених показал себя во всей красе

15.04.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пернатый жених показал себя во всей красе

Пернатый жених показал себя во всей красе для всех невест. Кадры, снятые в Юте (США), опубликовал ViralHog.

Зрители обсуждают кадры, главным героем которых стал шалфейный тетерев. Он показал целое представление, чтобы привлечь внимание дамы сердца. Людей восхитило, насколько удивительна и разнообразна природа. Некоторые отметили, что птица ведёт себя, как некоторые мужчины в спортзале: занимаются на тренажёрах и посматривают вокруг – привлекли ли они внимание?

Фото: скриншот из видео

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Пернатый жених показал себя во всей красе для всех невест. Кадры, снятые в Юте (США), опубликовал ViralHog. Зрители обсуждают кадры, главным героем которых стал...
 
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