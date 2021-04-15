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Невеста заказала экстравагантное платье. Ожидание и реальность не совпали

15.04.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Невеста заказала экстравагантное платье. Ожидание и реальность не совпали

Жительница Великобритании по имени Лили решила купить недорогое свадебное платье. Но реальный наряд очень отличался от картинки в интернете. Своей историей Лили поделилась в TikTok.

Девушка заказала экстравагантную модель за 36 фунтов. Но разочарованию не было предела, когда посылка пришла. Было лишь кое-какое сходство с платьем, представленным в интернет-магазине. Обновка оказалась ужасной.

К слову, сочувствие эта история вызвала далеко не у всех. Некоторые не поняли выбор такого интересного свадебного платья.  

Фото: скриншот из видео

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Жительница Великобритании по имени Лили решила купить недорогое свадебное платье. Но реальный наряд очень отличался от картинки в интернете. Своей историей Лили...
 
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