Невеста заказала экстравагантное платье. Ожидание и реальность не совпали

Источник материала: ОНТ

Жительница Великобритании по имени Лили решила купить недорогое свадебное платье. Но реальный наряд очень отличался от картинки в интернете. Своей историей Лили поделилась в TikTok.

Девушка заказала экстравагантную модель за 36 фунтов. Но разочарованию не было предела, когда посылка пришла. Было лишь кое-какое сходство с платьем, представленным в интернет-магазине. Обновка оказалась ужасной.

К слову, сочувствие эта история вызвала далеко не у всех. Некоторые не поняли выбор такого интересного свадебного платья.

Фото: скриншот из видео

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