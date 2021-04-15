|
В Германии рассматривают возможность повышения пенсионного возраста
Источник материала: ОНТ
В Германии вновь обсуждается пенсионный возраст. Причем экономисты высказываются за его продление.
Тема всплыла на фоне роста национальной задолженности в связи с пандемией. И другого решения проблемы, как за счет пенсионеров, в стране пока не видят. С 2012 года в Германии идет плавный подъем возраста выхода на пенсию. Для некоторых категорий граждан сейчас это 65 лет, для других – 67.
ФОТО: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Германии вновь обсуждается пенсионный возраст. Причем экономисты высказываются за его продление. Тема всплыла на фоне роста национальной задолженности в связи...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)