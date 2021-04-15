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В Германии рассматривают возможность повышения пенсионного возраста

15.04.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Германии рассматривают возможность повышения пенсионного возраста

В Германии вновь обсуждается пенсионный возраст. Причем экономисты высказываются за его продление.

Тема всплыла на фоне роста национальной задолженности в связи с пандемией. И другого решения проблемы, как за счет пенсионеров, в стране пока не видят. С 2012 года в Германии идет плавный подъем возраста выхода на пенсию. Для некоторых категорий граждан сейчас это 65 лет, для других – 67.

ФОТО: pixabay

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В Германии вновь обсуждается пенсионный возраст. Причем экономисты высказываются за его продление. Тема всплыла на фоне роста национальной задолженности в связи...
 
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