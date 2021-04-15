В Найроби турист решил перекусить – тут же появилась необычная компания

Источник материала: ОНТ

Турист в Найроби (Кения) решил перекусить. Но оказалось, что еда привлекает не его одного. Жирафы тоже не прочь полакомится чем-нибудь. Видео опубликовал Live Leak.

Кадры были сняты в «Усадьбе жирафов». Поэтому ничего удивительного, что эти животные просунули головы в окно ресторана и с любопытством исследовали все, что связано с приёмом пищи. Молодой человек только посмеивался. Именно в «Усадьбе жирафов» можно ближе познакомиться с пятнистыми любопытными симпатягами.

Фото: pixabay.com

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