Почему в СССР двери были покрыты дерматином?

Источник материала: ОНТ

Кто жил в СССР, наверняка помнит входные двери, покрытые ярким дерматином или кожей. Крепление из этого материала чаще всего прибивалось с помощью гвоздей.



Фото: svoyadver.ru

Многие производили данные манипуляции с внешней стороны двери, но кто-то так делал и с внутренней. Изнутри такую обивку делали редко, так как коты любили драть дерматин. Почти все двери выглядели одинаково – бордовая или синяя дерматиновая обивка с индивидуальным рисунком, выполненным с помощью гвоздей.

Откуда пошло это веяние? И почему это было так модно? Сегодня мы ответим на этот вопрос.

Первая причина – практическая.



Фото: door-met.ru

С помощью дерматина улучшались такие показатели, как тепло- и звукоизоляция в квартире. Двери выпускали тонкие, пропускающие запахи, звуки и холод. Поэтому данное решение было достаточно логичным выходом из сложившейся ситуации.

Вторая причина – мода.



Фото: klub-masterov.ru

В то время не было огромного выбора дверей, как сейчас. Но хотелось добавить «изюминку», чтобы выделиться на фоне соседей. Поэтому в ход и шли подручные материалы, из которых можно было придать двери «дизайнерский» вид. Как обычно и бывает, кому-то пришло в голову эта идея, он реализовал ее, а сосед повторил. За тем человеком повторил его друг, а дальше уже это стало модным решением, которое реализовывают все вокруг.

Некоторые советские люди красили свои двери, однако этот способ выделиться среди остальных так и не стал популярным.

До сих пор остались люди, которым нравится подобные двери, но материалы используются уже более качественные – кожа. Однако современный мир предоставляет множество вариантов для того, чтобы украсить свою дверь иначе.

Третья причина – защита от повреждений.



Фото: zamki-c.ru

Помните, как пожилые люди убирали пульт от телевизора в своеобразный чехол? У дерматина в этом случае такой же принцип. Советские люди с огромной бережностью относились к вещам, поэтому данное решение казалось для них обыденным.





По материалам сайта back-in-ussr.com

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