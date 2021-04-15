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Террористические угрозы, наркоторговля и наплыв беженцев: межпарламентская ассамблея СНГ обсудила глобальные вызовы
Источник материала: ОНТ
Новые террористические угрозы, рост радикальных настроений и реабилитация нацизма. «Глобальные вызовы в условиях пандемии» сегодня обсудили на межпарламентской ассамблее СНГ.
Встреча прошла в видеоформате, её участники – парламентарии и руководители антитеррористических структур. С момента последней такой конференции, которая прошла два года назад, ситуация в регионе ухудшилась. Этому во многом поспособствовала пандемия. Она не только обострила уже имеющиеся угрозы, но и создала новые. В связи с этим Беларусь вновь выдвинула инициативу провести глобальный диалог по безопасности.
В большинстве стран Содружества отмечены попытки вмешательства извне для того, чтобы радикализировать общество. Поэтому сейчас государства ужесточают законодательства в области безопасности. В ближайшее время СНГ может столкнуться с новыми вызовами – увеличением потока беженцев и ростом наркотрафика. Всё это требует ещё большего взаимодействия между спецслужбами, – отмечают эксперты.
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Террористические угрозы, наркоторговля и наплыв беженцев: межпарламентская ассамблея СНГ обсудила глобальные вызовы
Новые террористические угрозы, рост радикальных настроений и реабилитация нацизма. «Глобальные вызовы в условиях пандемии» сегодня обсудили на межпарламентской...
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