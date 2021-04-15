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Первые весенние грозы! Прогноз погоды на 16 апреля

15.04.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Первые весенние грозы! Прогноз погоды на 16 апреля

В последние дни – пасмурно и дождливо. Холоднее всего по западу, теплее – по востоку. И до воскресенья существенных изменений не предвидится. 

Завтра, 16 апреля, погоду продолжат определять контрастные атмосферные фронты от южного циклона с центром над Украиной. Вслед за ними будут поступать влажные неустойчивые воздушные массы. Небо будет затянуто плотными дождевыми облаками. 

На большей части страны ожидаются осадки, днем высокая вероятность гроз. Влажность до 90 процентов. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер северо-восточный, восточный порывистый. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, а днем расти.

Утром на столбиках термометров – от +5°С по западу до +9°С по востоку. Но с учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее. К середине дня воздух прогреется до +14°С – самой теплой будет Витебская область. А вот по западу прохладнее – в Гродно не выше +10°С. К вечеру температура по всей стране – в пределах +9°С…+11°С. 

В субботу сохранится влияние атмосферных фронтов. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди различной интенсивности, днем также возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Температура ночью +3°С …+8°С, днем +10°С …+16°С. В воскресенье с ростом атмосферного давления метеоусловия начнут постепенно улучшаться – дождей станет меньше, а температура постепенно повысится.

 

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Теги: Гродно
 
 
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В последние дни – пасмурно и дождливо. Холоднее всего по западу, теплее – по востоку. И до воскресенья существенных изменений не предвидится.  Завтра, 16 апреля,...
 
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