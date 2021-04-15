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Алла Пугачева отмечает день рождения: поздравление от Галкина и детей, торт со свечами и вредные пирожки
Источник материала: ОНТ
Алла Пугачева празднует свое 72-летие. Первыми ее поздравила семья. Ее супруг Максим Галкин поделился в Instagram этим трогательным моментом.
Дети и муж подготовили для Примадонны торт, цветы и подарки. А затем Лиза и Гарри зачитали стихи, а вот свечи на праздничном угощении подвели Пугачеву – сразу все не задулись, пришлось плевком задуть свечи.
Это повеселило семью и огромное число поклонников Аллы Пугачевой.
Фото: Instagram @maxgalkinru
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Алла Пугачева отмечает день рождения: поздравление от Галкина и детей, торт со свечами и вредные пирожки
Алла Пугачева празднует свое 72-летие. Первыми ее поздравила семья. Ее супруг Максим Галкин поделился в Instagram этим трогательным моментом. Посмотреть эту...
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