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Алла Пугачева отмечает день рождения: поздравление от Галкина и детей, торт со свечами и вредные пирожки

15.04.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Алла Пугачева отмечает день рождения: поздравление от Галкина и детей, торт со свечами и вредные пирожки

Алла Пугачева празднует свое 72-летие. Первыми ее поздравила семья. Ее супруг Максим Галкин поделился в Instagram этим трогательным моментом.




Дети и муж подготовили для Примадонны торт, цветы и подарки. А затем Лиза и Гарри зачитали стихи, а вот свечи на праздничном угощении подвели Пугачеву – сразу все не задулись, пришлось плевком задуть свечи.

Это повеселило семью и огромное число поклонников Аллы Пугачевой. 

Фото: Instagram @maxgalkinru

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Алла Пугачева празднует свое 72-летие. Первыми ее поздравила семья. Ее супруг Максим Галкин поделился в Instagram этим трогательным моментом. Посмотреть эту...
 
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