Алла Пугачева отмечает день рождения: поздравление от Галкина и детей, торт со свечами и вредные пирожки

Источник материала: ОНТ

Алла Пугачева празднует свое 72-летие. Первыми ее поздравила семья. Ее супруг Максим Галкин поделился в Instagram этим трогательным моментом.













Дети и муж подготовили для Примадонны торт, цветы и подарки. А затем Лиза и Гарри зачитали стихи, а вот свечи на праздничном угощении подвели Пугачеву – сразу все не задулись, пришлось плевком задуть свечи.

Это повеселило семью и огромное число поклонников Аллы Пугачевой.

Фото: Instagram @maxgalkinru

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