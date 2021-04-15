Каких женщин любят мужчины? Топ-9 качеств, которые сводят их с ума

Источник материала: ОНТ

Какая она – идеальная любимая женщина? Что мужчины действительно ищут в противоположном поле? Выбор женщины, конечно же, дело вкуса. И у всех мужчин абсолютно разные критерии на этот счёт. Но есть несколько топовых женских качеств, которые ценят большинство мужчин и хотят их видеть в своей избраннице.

1. Она следит за собой. Сколько бы ни говорили, что внешность не главное, она важна. Даже если природа не наградила идеальными пропорциями, женщина обязана выглядеть ухоженно, стильно и приятно. Мужчины предполагают: если женщина заботится о себе, значит, она будет заботиться о семье и о доме. Кроме того, женщина, которая ухаживает за собой, всегда интересна другим людям.





Факт: Ухоженная внешность – важная составляющая успеха

2. Радость и оптимизм притягивают. Радостная и довольная женщина – это магнит для мужчин. Такая женщина получает удовольствие от себя и от того, что с ней происходит. И, соответственно, вызывает восхищение сильного пола. С такой женщиной легко во всём: в разговоре, в деле, в быту. Мужчины легко считывают внутреннее состояние женщины. Им кажется, если женщина чем-то недовольна, то проблема именно в нем.





Факт: Женщины эмоционально сильнее мужчин в 9 раз

3. Рядом с ней я – герой! Мужчине особенно важно понимать, что его мнение ценно и важно. Ему просто необходимо осознавать, что он – авторитет и опора для неё, чувствовать себя сильным и незаменимым. Если женщина даёт ему возможность проявить себя: обращается за помощью, поддержкой, советуется с ним, – то она занимает особое место в его сердце.





Важно: Мужчина любит не саму женщину, а свое состояние рядом с ней

4. Умение прощать. Мужчинам сложно признавать свои ошибки, потому что на подсознательном уровне им кажется, что от этого их будут меньше любить. Мужчины всегда хотят быть в глазах своей женщины победителем. И будут невероятно благодарны той, которая не просто не укажет на его неправоту, но и сделает вид, что даже не заметила его промахов.





5. У неё есть свои интересы. Такая женщина не сидит и не ждёт, когда появится мужчина, чтобы наполнить её жизнь смыслом. У неё и так насыщенная жизнь и напряжённый график. Такие женщины не требуют к себе постоянного круглосуточного внимания. А это большой бонус для мужчин. Ведь при этом у них остаётся время на общение с друзьями и, например, на футбол.





Факт: Мужчинам нравятся увлеченные чем-то женщины

6. Уверенные и открытые. Уверенные в себе женщины притягивают мужчин. Ведь они принимают себя со всеми своими недостатками, поэтому у них нет желания переделывать и подстраивать других под себя. Такие женщины точно знают, чего они хотят от жизни, отношений и мужчин. И они действительно могут себе это позволить!





Факт: Мужчины ценят честность и открытость и не терпят притворства

7. Женская энергия. В первую очередь женщина привлекает мужчину своим внутренним состоянием. Мужчины в восторге от женщин, которые умеют наслаждаться собой и своей жизнью. Женщина просто обязана быть наполнена любовью, нежностью и спокойствием. Именно поэтому она должна заниматься тем, что ее вдохновляет. Мужчины тянутся к энергичным девушкам, они питаются женской энергией, как машина топливом. Женская энергия – это та сила, которая вдохновляет мужчину на подвиги, помогает раскрыть его сильные качества и добиться успеха.





Помните: Главная задача женщины – копить энергию!

8. Чувство юмора. Особое внимание мужчин привлекают женщины, которые обладают прекрасным чувством юмора. Это действительно очень заметная и важная черта, которая высоко ценится. Ведь юмор легко разряжает напряжение, которое иногда возникает в отношениях. Да и в процессе общения появляются «свои» шутки, и это очень объединяет.





9. Инициатива: Мужчинам нравятся женщины, которые не боятся проявлять инициативу. Конечно, наглость и навязчивость не любит никто! Речь идёт о девушках, которым нравится брать на себя ответственность и деликатно показывать свою заинтересованность. Всё, что нужно – это лёгкая улыбка, просьба о помощи или вовремя сказанный комплимент. Всё это выделит её из окружающих и заставит думать о ней чаще.





Важно: Мужчина относится к женщине именно так, как она сама относится к себе.

И помните: женщине важно жить в своём ритме, чувствовать свою женскую природу и не стремиться покорять и завоёвывать мужчину. Ведь мужчина ценит и уважает только то, во что он вкладывает свои ресурсы.

Чем больше женщина старается угодить мужчине, тем меньше мужчина ценит эти отношения.





ФОТО: Pexels

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