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Balenciaga и Rammstein объединились и выпустили мерч
Источник материала: ОНТ
Дом моды Balenciaga представил коллаборацию с немецкой группой Rammstein. Об этом
В коллекции мерча представлены лонгсливы, худи, кепки, поясные сумки и рюкзаки. На вещах напечатаны фото участников группы, снятые Готфридом Хельнвайном. Ранее снимки нигде не публиковались. К слову, в рекламной кампании Balenciaga снялись поклонники Rammstein.
Сами же артисты же составили плейлист в Apple Music для Balenciaga. Там можно услышать треки Ланы Дель Рей, The Stranglers, Arctic Monkeys и Archy Marshall.
Вещи из коллаборации уже поступили в продажу. Заказать их можно на
Фото: Patrick Welde
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Дом моды Balenciaga представил коллаборацию с немецкой группой Rammstein. Об этом сообщает Dazed Digital. В коллекции мерча представлены лонгсливы, худи, кепки, поясные сумки и...
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