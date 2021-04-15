Balenciaga и Rammstein объединились и выпустили мерч

Источник материала: ОНТ

Дом моды Balenciaga представил коллаборацию с немецкой группой Rammstein. Об этом сообщает Dazed Digital.

В коллекции мерча представлены лонгсливы, худи, кепки, поясные сумки и рюкзаки. На вещах напечатаны фото участников группы, снятые Готфридом Хельнвайном. Ранее снимки нигде не публиковались. К слову, в рекламной кампании Balenciaga снялись поклонники Rammstein.

Сами же артисты же составили плейлист в Apple Music для Balenciaga. Там можно услышать треки Ланы Дель Рей, The Stranglers, Arctic Monkeys и Archy Marshall.

Вещи из коллаборации уже поступили в продажу. Заказать их можно на сайте бренда.

Фото: Patrick Welde

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