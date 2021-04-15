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В Минздраве опровергли слухи об отмене ковидных надбавок медикам
Источник материала: ОНТ
Менять порядок начисления ковидных надбавок или отменять их не планируется. В Министерстве здравоохранения сегодня опровергли фейки, которые распространяют деструктивные телеграм-каналы.
Как отметили в Минздраве, только в этом году в качестве надбавок медработникам выплачено около 350 миллионов рублей. Их получили более 80 тысяч специалистов, которые работают с ковидными пациентами.
Фото: БЕЛТА
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Менять порядок начисления ковидных надбавок или отменять их не планируется. В Министерстве здравоохранения сегодня опровергли фейки, которые распространяют...
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