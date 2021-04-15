В Минздраве опровергли слухи об отмене ковидных надбавок медикам

Источник материала: ОНТ

Менять порядок начисления ковидных надбавок или отменять их не планируется. В Министерстве здравоохранения сегодня опровергли фейки, которые распространяют деструктивные телеграм-каналы.

Как отметили в Минздраве, только в этом году в качестве надбавок медработникам выплачено около 350 миллионов рублей. Их получили более 80 тысяч специалистов, которые работают с ковидными пациентами.

Фото: БЕЛТА

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