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«Гомсельмаш» обещал обеспечить работой 400 рабочих разорившегося российского завода
Источник материала: Onliner
Сегодня на официальном сайте Новозыбкова появилась
«В настоящий момент потребность в рабочих кадрах у нас составляет порядка 400 человек. Мы готовы предложить сотрудникам полный соцпакет, высокую зарплату и проживание», — цитирует его слова сайт местной администрации.
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