«Гомсельмаш» обещал обеспечить работой 400 рабочих разорившегося российского завода

Источник материала: Onliner

Сегодня на официальном сайте Новозыбкова появилась информация о том, что делегация под руководством председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья побывала в уездном городе, посетила Новозыбковский машиностроительный завод, который стал банкротом, осмотрела цеха и производственные мощности. В ходе визита директор ОАО «Гомсельмаш» Александр Новиков выразил заинтересованность в кадрах разорившегося завода.

«В настоящий момент потребность в рабочих кадрах у нас составляет порядка 400 человек. Мы готовы предложить сотрудникам полный соцпакет, высокую зарплату и проживание», — цитирует его слова сайт местной администрации.

На сайте «Гомсельмаша» такой информации нет, говорится лишь о посещении делегацией «Гомсельмаша» завода «Брянсксельмаш». Новозыбковский машиностроительный завод признан банкротом. Власти ищут для него инвестора, однако дело не спорится.