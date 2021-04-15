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«Гомсельмаш» обещал обеспечить работой 400 рабочих разорившегося российского завода

15.04.2021 19:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня на официальном сайте Новозыбкова появилась информация о том, что делегация под руководством председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья побывала в уездном городе, посетила Новозыбковский машиностроительный завод, который стал банкротом, осмотрела цеха и производственные мощности. В ходе визита директор ОАО «Гомсельмаш» Александр Новиков выразил заинтересованность в кадрах разорившегося завода.

«В настоящий момент потребность в рабочих кадрах у нас составляет порядка 400 человек. Мы готовы предложить сотрудникам полный соцпакет, высокую зарплату и проживание», — цитирует его слова сайт местной администрации.

На сайте «Гомсельмаша» такой информации нет, говорится лишь о посещении делегацией «Гомсельмаша» завода «Брянсксельмаш». Новозыбковский машиностроительный завод признан банкротом. Власти ищут для него инвестора, однако дело не спорится.

 
 
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Сегодня на официальном сайте Новозыбкова появилась информация о том, что делегация под руководством председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья...
 
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