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Виктория Азаренко пропустит турнир в Штутгарте из-за вакцинации

15.04.2021 19:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Виктория Азаренко отказалась от выступления на турнире серии WTA с призовым фондом 565 530 долларов

 В период проведения соревнований с 19 по 25 апреля ей будут колоть первую дозу вакцины от СOVID-19, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на tvr.by.

«К сожалению, не смогу выступить в Штутгарте, так как в это время буду получать первую дозу вакцины. Надеюсь, что смогу принять участие в турнире в следующем году», — написала белоруска.

Справочно
В за первое место в турнире будут бороться 32 спортсменки. Среди них первая ракетка мира Эшли Барти, Симона Халеп, Элина Свитолина, Арина Соболенко и Белинда Бенчич. Действующей победительницей является чешская теннисистка Петра Квитова. В 2020 г. турнир был отменен.
 
Теги: Минск
 
 
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Виктория Азаренко отказалась от выступления на турнире серии WTA с призовым фондом 565 530 долларов
 
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