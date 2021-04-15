Виктория Азаренко пропустит турнир в Штутгарте из-за вакцинации

сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на tvr.by. В период проведения соревнований с 19 по 25 апреля ей будут колоть первую дозу вакцины от СOVID-19,корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на tvr.by.





«К сожалению, не смогу выступить в Штутгарте, так как в это время буду получать первую дозу вакцины. Надеюсь, что смогу принять участие в турнире в следующем году», — написала белоруска.





Справочно

В за первое место в турнире будут бороться 32 спортсменки. Среди них первая ракетка мира Эшли Барти, Симона Халеп, Элина Свитолина, Арина Соболенко и Белинда Бенчич. Действующей победительницей является чешская теннисистка Петра Квитова. В 2020 г. турнир был отменен.



