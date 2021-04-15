Электробусы третьего поколения МАЗа, которые скоро будут ездить в Минске

официальной странице завода в Instagram. Скоро они выйдут на маршруты столицы и других белорусских городов. Как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», об этом говорится назавода в Instagram.





К слову, ранее анонсировалось, что в мае Минский автозавод должен поставить в столицу подвижной состав третьего поколения: четыре автобуса МАЗ 303065 и четыре электробуса МАЗ 303Е10 с запасом автономного хода около 150 км.





Справочно

МАЗ 303Е10 — электробус низкопольный, предназначен для перевозки пассажиров на городских маршрутах.



