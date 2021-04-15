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Электробусы третьего поколения МАЗа, которые скоро будут ездить в Минске

15.04.2021 19:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На Минском автомобильном заводе завершается сборка опытно-промышленной партии электробусов МАЗ 303Е10.

 Скоро они выйдут на маршруты столицы и других белорусских городов. Как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», об этом говорится на официальной странице завода в Instagram.

К слову, ранее анонсировалось, что в мае Минский автозавод должен поставить в столицу подвижной состав третьего поколения: четыре автобуса МАЗ 303065 и четыре электробуса МАЗ 303Е10 с запасом автономного хода около 150 км.

Справочно
МАЗ 303Е10 — электробус низкопольный, предназначен для перевозки пассажиров на городских маршрутах.
 
Теги: Минск
 
 
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На Минском автомобильном заводе завершается сборка опытно-промышленной партии электробусов МАЗ 303Е10.
 
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