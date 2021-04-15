Госсекретарь Совбеза поставил задачи таможенникам и пограничникам

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр – Sputnik. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович поставил задачи таможенной и пограничной службам – обеспечение национальной безопасности на государственной границе и защита экономических интересов страны, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете.

Вольфович посетил в четверг пункт пропуска "Национальный аэропорт Минск", где заслушал доклады руководства ГТК и представителей органов пограничной службы.

Госсекретарь ознакомился с порядком организации работы контролирующих органов в аэропорту, поинтересовался, каким образом осуществляется таможенный контроль международных почтовых отправлений, поступающих авиапочтой.

Председатель ГТК Владимир Орловский доложил о мерах, направленных на повышение эффективности работы таможни, в том числе по созданию условий, способствующих ускорению товарооборота, а также по пресечению контрабанды и иных преступлений.

Руководитель ГТК отметил, что в первом квартале нынешнего года таможня перечислили в республиканский бюджет порядка 2,4 миллиарда рублей, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2020-го. На 14,4% увеличилось количество перемещенных через таможенную границу товаров. Вместе с тем не прекращаются попытки нарушения законодательства на границе.

"В 2021 году выявлено 130 фактов незаконного перемещения наркотических средств и психотропных веществ (61 факт – в аэропорту), из незаконного оборота изъято 76 килограммов наркотиков", – отметил Орловский.

Немало запрещенных к перемещению через границу предметов задерживается и при контроле международных посылок. Председатель ГТК подчеркнул, что в нынешнем году таможней уже изъято 430 единиц оружия, его частей и боеприпасов, а также более 8 килограммов наркотических средств и психотропов, 28 тысяч наркосодержащих препаратов, которые следовали почтой.