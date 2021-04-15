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Болкунец: «Лукашенко чувствует себя «выше, чем Путин», но сделать ничего не может»
15.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Дружба-дружбой, а деньги врозь.
Политолог Дмитрий Болкунец, много лет проживший в России и недавно
— Я думаю, что друзьями они не были. У них даже разное мировоззрение. К тому же Путин закрыл ему дорогу в Кремль. Это важный момент. А мыслит Лукашенко категориями большого мира, он понимает, что чувствует себя «выше, чем Путин», но сделать ничего не может, — рассуждает политолог об отношениях двух правителей.
Он рассказал об
— Интересно, что он всегда едет в Россию с каким-то салом, колбасой, такое впечатление, что Россия голодная и нищая. Это напоминает, как в советские времена обкомовские руководители приезжали куда-нибудь в ЦК и везли тушенку, консервы. Все, что привозит Лукашенко, достается каким-нибудь сотрудникам Администрации или охранникам. Естественно, Путин это не ест, это вопрос безопасности.
Я думаю, что в последнюю встречу Лукашенко ничего не получил. Это указывает на то, что он не держит свое слово и не выполнил то, что обещал осенью прошлого года — конституционную реформу, определенные демократические преобразования, под которые ему дали деньги. Причем он сам об этом рассказал. Его просто нужно уметь понимать, слушая. А именно все, что говорит Лукашенко, нужно понимать наоборот.
А он так и сказал: «Я не обсуждал с Путиным конституционную реформу». Значит, обсуждал, — уверен Болкунец.
По его мнению, отказ России помочь неминуемо приведет к осложнению отношений белорусских властей с народом.
— Сейчас у Лукашенко наступает сложный период. Он не случайно поставил нового министра информации, зачищает информационное поле и заводит уголовные дела на лидеров оппозиции.
На одном из последних совещаний он сказал, что «главная задача у нас — экономика». То есть, он понимает, что его будет подпирать экономика, не какие-то внешние силы, а внутренние. Население будет беднеть, и это будет бить по нему еще больше, чем даже протесты.
Единственная страна, которая всегда ему давала финансы, Россия, вряд ли будет его серьезно спасать, разве что какую-то копейку может давать, чтобы страна сильно не проседала, но на развитие денег не будет. И это обязательно скажется на доходах населения, которое уже стремительно беднеет и забыло даже о знаменитых «по пятьсот», — отметил Болкунец.
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Дружба-дружбой, а деньги врозь.
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