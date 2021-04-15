Болкунец: «Лукашенко чувствует себя «выше, чем Путин», но сделать ничего не может»

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Дружба-дружбой, а деньги врозь.





Политолог Дмитрий Болкунец, много лет проживший в России и недавно вынужденный ее покинуть из-за преследования белорусских властей, считает, что Лукашенко и Путин на самом деле никогда не были друзьями. Об этом он заявил в эфире Радио 97 .

— Я думаю, что друзьями они не были. У них даже разное мировоззрение. К тому же Путин закрыл ему дорогу в Кремль. Это важный момент. А мыслит Лукашенко категориями большого мира, он понимает, что чувствует себя «выше, чем Путин», но сделать ничего не может, — рассуждает политолог об отношениях двух правителей.

Он рассказал об итогах последней встречи в Сочи и о том, кому достаются продукты, которые обычно везет с собой Лукашенко.

— Интересно, что он всегда едет в Россию с каким-то салом, колбасой, такое впечатление, что Россия голодная и нищая. Это напоминает, как в советские времена обкомовские руководители приезжали куда-нибудь в ЦК и везли тушенку, консервы. Все, что привозит Лукашенко, достается каким-нибудь сотрудникам Администрации или охранникам. Естественно, Путин это не ест, это вопрос безопасности.

Я думаю, что в последнюю встречу Лукашенко ничего не получил. Это указывает на то, что он не держит свое слово и не выполнил то, что обещал осенью прошлого года — конституционную реформу, определенные демократические преобразования, под которые ему дали деньги. Причем он сам об этом рассказал. Его просто нужно уметь понимать, слушая. А именно все, что говорит Лукашенко, нужно понимать наоборот.

А он так и сказал: «Я не обсуждал с Путиным конституционную реформу». Значит, обсуждал, — уверен Болкунец.

По его мнению, отказ России помочь неминуемо приведет к осложнению отношений белорусских властей с народом.

— Сейчас у Лукашенко наступает сложный период. Он не случайно поставил нового министра информации, зачищает информационное поле и заводит уголовные дела на лидеров оппозиции.

На одном из последних совещаний он сказал, что «главная задача у нас — экономика». То есть, он понимает, что его будет подпирать экономика, не какие-то внешние силы, а внутренние. Население будет беднеть, и это будет бить по нему еще больше, чем даже протесты.

Единственная страна, которая всегда ему давала финансы, Россия, вряд ли будет его серьезно спасать, разве что какую-то копейку может давать, чтобы страна сильно не проседала, но на развитие денег не будет. И это обязательно скажется на доходах населения, которое уже стремительно беднеет и забыло даже о знаменитых «по пятьсот», — отметил Болкунец.