ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фотограф «НН» Надежда Бужан заняла второе место на конкурсе World Press Photo

15.04.2021 20:17 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Фотограф сайта «Наша Нiва» Надежда Бужан заняла второе место в номинации spot news (горячие новости) в мировом конкурсе профессиональной фотографии World Press Photo, сообщает телеграм-канал издания.

Фотограф «НН» Надежда Бужан заняла второе место на конкурсе World Press Photo

В этом году в конкурсе World Press Photo участвовало 4.315 фотографов из 130 стран. Они прислали более 74 тыс. снимков.

В финал конкурса попал фотоснимок Бужан, сделанный 22 июля 2020 года. На нем Ольга Северинец — жена сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца — с цветами ждет мужа под стенами изолятора временного содержания в 1-м переулке Окрестина в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фотограф сайта «Наша Нiва» Надежда Бужан заняла второе место в номинации spot news (горячие новости) в мировом конкурсе профессиональной фотографии World Press Photo, сообщает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Польша выслала трех российских дипломатов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by