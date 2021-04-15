Фотограф «НН» Надежда Бужан заняла второе место на конкурсе World Press Photo

Фотограф сайта «Наша Нiва» Надежда Бужан заняла второе место в номинации spot news (горячие новости) в мировом конкурсе профессиональной фотографии World Press Photo, сообщает телеграм-канал издания.





В этом году в конкурсе World Press Photo участвовало 4.315 фотографов из 130 стран. Они прислали более 74 тыс. снимков.

В финал конкурса попал фотоснимок Бужан, сделанный 22 июля 2020 года. На нем Ольга Северинец — жена сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца — с цветами ждет мужа под стенами изолятора временного содержания в 1-м переулке Окрестина в Минске.