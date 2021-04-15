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Звезда «Песняров»: в Минске простились с Леонидом Борткевичем
15.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Вечная память. В Минске простились с солистом золотого состава «Песняров» Леонидом Борткевичем. В последний путь заслуженного артиста Белорусской ССР проводили родные, коллеги, поклонники и корреспондент «МИР 24» Элеонора Лутович.
«Купалiнка», «Калыханка», «Белоруссия» и многие другие песни в исполнении Леонида Борткевича звучат сегодня как никогда печально. На траурную церемонию люди начали приходить с первых ее минут. Это и близкие, и коллеги лирического тенора «Песняров», и поклонники.
Экс-солиста ансамбля «Песняры» Валерия Скорожонка новость о гибели друга застала за 200 километров от Минска. Он одним из первых выразил слова соболезнования.
«Жил красиво и имел на это право. Его знала вся страна. Все советское и постсоветское пространство, поэтому вечная ему память», – сказал Скорожонок.
Из созданного Мулявиным ансамбля «Песняры» образовалось несколько коллективов. Одним из них и управлял Леонид Борткевич.
«Еще неделю назад мы играли в «Юности» концерт, обсуждали планы. Начались концерты, приглашения были, в том числе в Россию. И просто так это все. Невозможно сказать, как жаль», – поделился солист ансамбля «Песняры» под управлением Леонида Борткевича Вадим Косеко.
Дело мэтров белорусской песни 17 лет продолжают молодые музыканты. Это официальные правопреемники и почитатели золотого состава легендарного ансамбля. Пришли проститься всем коллективом. Голос своего кумира Леонида Борткевича считают эталоном вокала.
«К нему хотелось прислушиваться. Этот человек своим авторитетом вызывал глубокое уважение к себе. Человек, к которому хотелось тянуться. Человек, которому действительно хотелось подражать», – добавил солист Белорусского государственного ансамбля «Песняры» Артур Михайлов.
В прошлом году молодые и заслуженные артисты вместе отметили полувековой юбилей ансамбля «Песняры». Строили с Леонидом Борткевичем творческие планы, которые теперь уже не сбудутся. В последний путь артиста проводили под аплодисменты.
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В последний путь заслуженного артиста Белорусской ССР проводили родные, коллеги, поклонники.
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