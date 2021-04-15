Звезда «Песняров»: в Минске простились с Леонидом Борткевичем

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вечная память. В Минске простились с солистом золотого состава «Песняров» Леонидом Борткевичем. В последний путь заслуженного артиста Белорусской ССР проводили родные, коллеги, поклонники и корреспондент «МИР 24» Элеонора Лутович.

«Купалiнка», «Калыханка», «Белоруссия» и многие другие песни в исполнении Леонида Борткевича звучат сегодня как никогда печально. На траурную церемонию люди начали приходить с первых ее минут. Это и близкие, и коллеги лирического тенора «Песняров», и поклонники.

«Я их фанат с девятилетнего возраста. И мои одноклассники не пропускали ни одного концерта»; «Когда Леонид Борткевич в последний раз перед гибелью Владимира Георгиевича выступал, я несла огромный букет роз именно Мулявину. Но, когда Борткевич запел «Александрину», не удержалась, встала и поблагодарила», – вспомнили поклонники творчества музыканта Максим и Наталья Логиновы.

Экс-солиста ансамбля «Песняры» Валерия Скорожонка новость о гибели друга застала за 200 километров от Минска. Он одним из первых выразил слова соболезнования.

«Жил красиво и имел на это право. Его знала вся страна. Все советское и постсоветское пространство, поэтому вечная ему память», – сказал Скорожонок.

Из созданного Мулявиным ансамбля «Песняры» образовалось несколько коллективов. Одним из них и управлял Леонид Борткевич.

«Еще неделю назад мы играли в «Юности» концерт, обсуждали планы. Начались концерты, приглашения были, в том числе в Россию. И просто так это все. Невозможно сказать, как жаль», – поделился солист ансамбля «Песняры» под управлением Леонида Борткевича Вадим Косеко.

Дело мэтров белорусской песни 17 лет продолжают молодые музыканты. Это официальные правопреемники и почитатели золотого состава легендарного ансамбля. Пришли проститься всем коллективом. Голос своего кумира Леонида Борткевича считают эталоном вокала.

«Именно с его вокала в белорусской музыке и эстрадной песне появилось такое понятие, как лирический тенор. У него был действительно красивый голос. И он останется навсегда в сердцах тысяч его поклонников, которых мы встречаем до сих пор на всем постсоветском пространстве», – отметил художественный руководитель Белорусского государственного ансамбля «Песняры» Роман Козырев.

«К нему хотелось прислушиваться. Этот человек своим авторитетом вызывал глубокое уважение к себе. Человек, к которому хотелось тянуться. Человек, которому действительно хотелось подражать», – добавил солист Белорусского государственного ансамбля «Песняры» Артур Михайлов.

В прошлом году молодые и заслуженные артисты вместе отметили полувековой юбилей ансамбля «Песняры». Строили с Леонидом Борткевичем творческие планы, которые теперь уже не сбудутся. В последний путь артиста проводили под аплодисменты.