Трехмесячный белорус выпал из коляски. По дороге в больницу машина перевернулась

Источник материала: Onliner

11 апреля в Брагинском районе Гомельской области произошло ДТП с участием малолетнего пассажира. Родители везли в больницу трехмесячного ребенка, который выпал из коляски и получил травмы, однако доставить его в Речицкую районную больницу без происшествий тоже не удалось, сообщает УВД Гомельского облисполкома.





Примерно в 16:00, выехав из городского поселка Брагин и двигаясь по автодороге Н-4279 Брагин — Холмеч, отец ребенка — 34-летний водитель автомобиля «Тойота» в пути следования отвлекся от управления транспортным средством, потерял контроль над автомобилем, съехал в кювет и опрокинулся.

После происшествия ребенка доставили в медицинское учреждение с травмой ноги. По факту полученных ребенком телесных повреждений и дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.