На пожаре в Гомеле огнеборцы спасли мужчину

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О ЧП на линию МЧС сообщил очевидец. Пожарные расчеты были на месте через несколько минут. Горела квартира на пятом этаже. Спасатели вскрыли железную входную дверь жилища. На диване в комнате лежал погорелец. Его вынесли на свежий воздух и передали медикам. Мужчина госпитализирован с диагнозом «отравление дымом». Пламя повредило балкон. Основная версия возгорания - непотушенная сигарета.

На пожарах в Бобруйске обошлось без пострадавших. Первое ЧП произошло на улице Павлова. Ярким пламенем горела кровля двухквартирного дома. Жильцов в помещениях не было, спасателей они ждали на улице. Огонь частично уничтожил крышу и потолочные перекрытия.



Спустя 25 минут на линию МЧС сообщили о возгорании по переулку Тургенева. Огненная стихия, как и в предыдущем случае, окутала крышу деревянного частного дома. В результате пожара полностью уничтожена кровля, повреждены перекрытия и стены. Причины инцидентов установят эксперты.

Несмотря на все усилия спасателей, пожары в экосистемах не утихают. О возгорании в Дятловском районе в МЧС сообщила женщина. Она увидела огонь и дым в поле, пламя подбиралось к жилым домам. Во время борьбы со стихией очагов разведения костров обнаружено не было. Вероятно, к ЧП привел человеческий фактор - неосторожное обращение с огнем. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.





