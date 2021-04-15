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На пожаре в Гомеле огнеборцы спасли мужчину

15.04.2021 20:43 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

О ЧП на линию МЧС сообщил очевидец. Пожарные расчеты были на месте через несколько минут. Горела квартира на пятом этаже. Спасатели вскрыли железную входную дверь жилища. На диване в комнате лежал погорелец. Его вынесли на свежий воздух и передали медикам. Мужчина госпитализирован с диагнозом «отравление дымом». Пламя повредило балкон. Основная версия возгорания - непотушенная сигарета. 

На пожарах в Бобруйске обошлось без пострадавших.  Первое ЧП произошло на улице Павлова. Ярким пламенем горела кровля двухквартирного дома. Жильцов в помещениях не было, спасателей они ждали на улице. Огонь частично уничтожил  крышу и потолочные перекрытия. 

Спустя 25 минут на линию МЧС сообщили о возгорании по переулку Тургенева. Огненная стихия, как и в предыдущем случае, окутала крышу деревянного частного дома. В результате пожара полностью уничтожена кровля, повреждены перекрытия и стены. Причины инцидентов установят эксперты. 

Несмотря на все усилия спасателей, пожары в экосистемах не утихают. О возгорании в Дятловском районе в МЧС сообщила женщина. Она увидела огонь и дым в поле, пламя подбиралось к жилым домам.  Во время борьбы со стихией очагов разведения костров обнаружено не было. Вероятно, к  ЧП привел человеческий фактор - неосторожное обращение с огнем. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. 



 
 
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О ЧП на линию МЧС сообщил очевидец. Пожарные расчеты были на месте через несколько минут. Горела квартира на пятом этаже. Спасатели вскрыли железную входную дверь...
 
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