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Незаконная заготовка лома может обернуться крупным штрафом для жителя Борисова

15.04.2021 20:43 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Максимальная сумма - почти 3 тысячи рублей. МВД сообщает, что у 32-летнего мужчины оформлено ИП по грузоперевозкам - он вывозит мусор. Со слов предпринимателя, он сортировал металлолом отдельно от других отходов и складировал на участке приятеля. А когда накопилось достаточно много серого товара, решил сдать его в пункт приема и, естественно, заработать. Вот только по пути к задуманному его остановила дорожная милиция. На заготовку лома у мужчины лицензии не было. Изъято порядка 2,5 тонны материала. В отношении нарушителя составлен административный протокол. 



 
 
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Максимальная сумма - почти 3 тысячи рублей. МВД сообщает, что у 32-летнего мужчины оформлено ИП по грузоперевозкам - он вывозит мусор. Со слов предпринимателя, он...
 
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