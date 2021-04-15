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В милицию Бреста местный житель пришел с пистолетом

15.04.2021 20:43 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Оказалось, что оружие мужчина нашел, когда разбирал старые вещи, доставшиеся от родственников. А когда узнал от участкового, что в милицию можно совершенно законно сдать нелегальные огнестрелы, решил от него избавиться. По заключению эксперта, пистолет изготовлен заводским способом (за исключением самодельного курка) и является газовым, калибр 9 мм. К огнестрельному оружию не относится.
 
 
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Оказалось, что оружие мужчина нашел, когда разбирал старые вещи, доставшиеся от родственников. А когда узнал от участкового, что в милицию можно совершенно законно...
 
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