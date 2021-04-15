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Правоохранители предупреждают о новом виде интернет-мошенничества

15.04.2021 20:43 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Киберпреступники испытывают новую схему. Смысл ее в том, что потенциальная жертва получает якобы от банка предложение на пересмотр документов. Например, договор на переоформление банковского счета по страховым реквизитам. Даже визуально можно заметить, что это подделка: смазанная печать, неправильное наименование банка. Далее задача жуликов -  получить данные ваших карточек или логин и пароль от интернет-банкинга. Стражи порядка рекомендуют в таких случаях обращаться в кол-центр банка, услугами которого вы пользуетесь.

Банковские мошенники зачастую звонят через Viber. Недавно этот сервис представил инструмент, который позволяет обезопасить пользователей в нашей стране от назойливости аферистов. "Защита от лишних звонков" - если активизировать функцию, пользователь не будет получать уведомления о действиях с номеров, которых нет в списке контактов. 

О кибераферистах напомнили и в СК. Речь в данном случае о покупках в Сети. Мошенник готов приобрести товар, который вы продаете, но сам забрать его не может. Предлагает удобный интернет-сервис, внешне схожий с реальными платформами Kufar или Белпочта – деньги приходят мгновенно, курьер сам заберет товар. Если вы соглашаетесь и переходите по ссылке, вероятно, становитесь жертвой кибераферистов.


 
 
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Киберпреступники испытывают новую схему. Смысл ее в том, что потенциальная жертва получает якобы от банка предложение на пересмотр документов. Например, договор...
 
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