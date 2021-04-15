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Убийство, совершенное с особой жестокостью, расследуется в Барановичах

15.04.2021 20:43 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Накануне правоохранителям поступило сообщение от мужчины, который в мусорном контейнере вблизи многоквартирных домов обнаружил части тела человека. Судмедэксперты при помощи автоматизированной дактилоскопической информационной системы смогли выяснить личность жертвы - погибшей оказалась 45-летняя жительницы райцентра.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД по подозрению в преступлении задержали 50-летнего жителя столицы. В настоящее время СК проводит следственные действия с его участием. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, совершенное с особой жестокостью". Все обстоятельства, в том числе и мотив, устанавливаются.



 
 
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Накануне правоохранителям поступило сообщение от мужчины, который в мусорном контейнере вблизи многоквартирных домов обнаружил части тела человека....
 
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