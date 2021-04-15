ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тихановской, Колесниковой и Цепкало присудили премию имени Льва Копелева

15.04.2021 20:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Бывшему кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской присудили премию имени Льва Копелева за мир и права человека, которую ежегодно вручают в Германии.

Тихановской, Колесниковой и Цепкало присудили премию имени Льва Копелева
 Об этом в четверг, 15 апреля, сообщает Tut.by со ссылкой на пресс-службу оппозиционерки.
Вместе с Тихановской лауреатами премии стали член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова и Вероника Цепкало — жена бывшего претендента на пост президента страны Валерия Цепкало.

Организаторы премии в своем письме заявили, что Тихановская, Колесникова и Цепкало с огромным мужеством ведут политическую и личную борьбу за демократию. «Эти три отважные женщины стали лицом мирного и ненасильственного протеста, — сказано в письме. — Репрессии не сломили сопротивление трех представительниц Беларуси».

Церемония пройдет онлайн.

Все лауреаты премии имени Льва Копелева являются продолжателями традиций гуманиста и писателя Льва Копелева, умершего в 1997 году и проведшего последние годы жизни в Кельне после того, как в 1981 году советские власти принудительно лишили его советского гражданства. В течение 10 лет Лев Копелев был узником ГУЛАГа, где он познакомился и подружился с Александром Солженицыным.

Лауреатами премии им. Льва Копелева в предыдущие годы являлись: Джем Дюндар (турецкий журналист), социолог профессор Лев Гудков (директор независимого Левада-Центра), организация HALO Trust (занимающаяся обезвреживанием мин), Международное общество Мемориал (российская правозащитная организация), Бертольд Байтц, Ханс Кюнг, редакция «Новой газеты» и другие.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывшему кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской присудили премию имени Льва Копелева за мир и права человека, которую ежегодно вручают в Германии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Судзяць былога актывіста БРСМ, які сарваў чырвона-зялёны сьцяг з будынку ГУБАЗіКа. Што ён кажа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by