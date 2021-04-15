«Визит Лукашенко в Баку — это еще одна публичная пощечина Москве»

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Кукловод и овца разбирает, почему визит Лукашенко в Азербайджан может иметь крайне негативные внешнеполитические последствия для белорусского режима.

1. Лукашенко по сути лишает смысла само существование ОДКБ. Напомним, эта организация является самой важной для Москвы международной военно-политической инициативой, этаким русским ответом НАТО. В ОДКБ входят не только Россия и Беларусь, но и Армения, совсем недавно воевавшая с Азербайджаном.

Появление Лукашенко в Баку (а тем более его поздравление с победой) наглядно демонстрирует, что обязательства в рамках ОДКБ презираются даже её членами. Это отличная новость для руководства НАТО, они лишний раз убедились, что реальных союзников у России нет.

2. Полностью уничтожаются любые отношения с Арменией и армянами. Некоторые страны (Россия, Украина, Грузия) бывшего СССР до сих пор имеют значительные экономические и социальные связи и с Арменией, и с Азербайджаном. Именно поэтому в ходе войны они придерживались политики нейтралитета. Такая позиция по меньшей мере рациональна и позволяет сохранить отношения с обеими сторонами конфликта.

То, что сейчас Лукашенко публично поддержал Баку, делает его однозначным врагом не только государства Армения, но также врагом многочисленных и очень влиятельных армянских диаспор в России, США, Украине, и, главное, в самой Беларуси.

3. Это ещё одна публичная пощёчина Москве. В глобальной политике война в Нагорном Карабахе рассматривается как столкновение интересов России и Турции. Той самой Турции, чей лидер Эрдоган совсем недавно на встрече с Зеленским пообещал Украине всю возможную помощь в возвращении Крыма под контроль Киева.

Визитом в Баку и поздравлениями с победой в войне Лукашенко ясно даёт понять, что в российско-турецкой борьбе за влияние на Закавказье он выбирает сторону Анкары. Да, явно не на такой геополитический кульбит рассчитывал Кремль, когда спасал беларуского диктатора прошлой осенью.

Как видите, за сегодняшний визит Лукашенко рискует заплатить очень дорого. На вопрос, почему же он идёт на такие риски, у нас есть два возможных ответа.

1. Остро необходимо хоть какое-то международное прикрытие. На переговорах в Сочи Лукашенко ясно дали понять, что любая существенная помощь от Москвы будет обусловлена трансфером власти. На такое бывший президент пойти не готов, а потому Россия была послана куда подальше (ходят слухи, что даже буквально), и начался поиск нового спонсора.

Из-за убийств мирных граждан для Запада Лукашенко уж совсем неприемлем, а Китай после потери миллиардов в Венесуэле не хочет инвестировать в шаткие и неэффективные режимы. По сути, из серьёзных игроков остаётся лишь Турция. Вот Лукашенко и поехал в гости к ближайшему союзнику Анкары.

Однако на месте Алескандра Григорьевича мы бы сильно не надеялись на получение живых денег. 2020 год был очень тяжёлым в финансовом плане и для Турции, и для Азербайджана. Давать деньги за просто так всяким заезжим гастролёрам они сейчас не готовы.

2. Лукашенко сильно нуждается в подтверждении своей легитимности. В то время, как Тихановская встретилась с Меркель и Макроном (а скоро, глядишь, заскочит и к Байдену), белорусский диктатор не мог нормально поездить даже по Беларуси (всюду слышалось бессмертное «Уходи!» от рабочих МЗКТ).

А тут есть возможность слетать заграницу, где аж целый президент будет принимать тебя как равного (а не так, как Путин в Сочи) — ну как не потешить собственное самолюбие и не укрепить международную легитимность. Только вот поза Лукашенко сильно подпортила ощущение их равнозначности.

В результате Лукашенко и репутацию не укрепил, и денег вряд ли получит. Зато стал врагом для десятков миллионов армян, публично предал союзнические обязательства в рамках ОДКБ и нахамил Москве. Наша оценка визиту — 10 из 10.

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