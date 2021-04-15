ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Украинская армия получила первый богато оснащенный пожарный МАЗ из заказанной партии

15.04.2021 21:15 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Самым большим «флотом» пожарных МАЗов обладает (логично) Беларусь. А второй по численности «флот» спецавтомобилей МАЗ в красном мундире находится в Украине. МЧС соседней страны за несколько прошлых лет основательно обновило свой парк автоцистерн именно за счет МАЗов. Теперь пожарную технику обновляет Минобороны Украины. И это снова МАЗы.

Шасси белорусские, а спецнадстройки на них ставит украинский национальный производитель — компания «Пожмашина» из пгт. Ладан. Поселок городского типа Ладан находится в Черниговской области, в Прилукском районе. В прошлом предприятие называлось Прилукским заводом и было крупнейшим изготовителем пожарных автомобилей в СССР и одним из крупнейших в мире. Сейчас масштабы производства, понятно, далеко не те, но предприятие сохранилось и по-прежнему выпускает пожарную технику.

Автоцистерна, созданная по заказу Министерства обороны Украины, называется АЦ-12-100 (6302)-252М. Как отмечает производитель, этот пожарно-спасательный автомобиль предназначен для выполнения сложных задач.

Украинская армия получила первый богато оснащенный пожарный МАЗ из заказанной партии

Созданная на трехосном полноприводном шасси МАЗ-6302 (6х6), автоцистерна перевозит 11 000 л воды и 1320 л пенообразователя. На машине имеется пожарный насос FPN 10-6000 производительностью 100 литров в секунду. Максимальная скорость автомобиля с полной загрузкой — 85 км/ч.

Украинская армия получила первый богато оснащенный пожарный МАЗ из заказанной партии

Всего же заказано 25 таких спецавтомобилей. Общая сумма контракта — 199,7 млн гривен. Проще говоря, один такой автомобиль обходится украинскому военному бюджету примерно в $286 000.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самым большим «флотом» пожарных МАЗов обладает (логично) Беларусь. А второй по численности «флот» спецавтомобилей МАЗ в красном мундире находится в Украине. МЧС...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Визит Лукашенко в Баку — это еще одна публичная пощечина Москве»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by