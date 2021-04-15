Украинская армия получила первый богато оснащенный пожарный МАЗ из заказанной партии

Источник материала: Onliner

Самым большим «флотом» пожарных МАЗов обладает (логично) Беларусь. А второй по численности «флот» спецавтомобилей МАЗ в красном мундире находится в Украине. МЧС соседней страны за несколько прошлых лет основательно обновило свой парк автоцистерн именно за счет МАЗов. Теперь пожарную технику обновляет Минобороны Украины. И это снова МАЗы.

Шасси белорусские, а спецнадстройки на них ставит украинский национальный производитель — компания «Пожмашина» из пгт. Ладан. Поселок городского типа Ладан находится в Черниговской области, в Прилукском районе. В прошлом предприятие называлось Прилукским заводом и было крупнейшим изготовителем пожарных автомобилей в СССР и одним из крупнейших в мире. Сейчас масштабы производства, понятно, далеко не те, но предприятие сохранилось и по-прежнему выпускает пожарную технику.

Автоцистерна, созданная по заказу Министерства обороны Украины, называется АЦ-12-100 (6302)-252М. Как отмечает производитель, этот пожарно-спасательный автомобиль предназначен для выполнения сложных задач.





Созданная на трехосном полноприводном шасси МАЗ-6302 (6х6), автоцистерна перевозит 11 000 л воды и 1320 л пенообразователя. На машине имеется пожарный насос FPN 10-6000 производительностью 100 литров в секунду. Максимальная скорость автомобиля с полной загрузкой — 85 км/ч.





Всего же заказано 25 таких спецавтомобилей. Общая сумма контракта — 199,7 млн гривен. Проще говоря, один такой автомобиль обходится украинскому военному бюджету примерно в $286 000.