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Во Франции белоруса приговорили к пожизненному заключению. Но он не задержан

15.04.2021 21:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня парижский суд приговорил Юрия Сушкина, наемника из Беларуси, к пожизненному заключению за бомбардировку миротворцев в Кот-д'Ивуаре в 2004 году, в ходе которой были убиты девять французских солдат и американский гуманитарный работник, сообщает France24.com. Бомбардировка вызвала французско-ивуарийское столкновение. Кроме белоруса, к пожизненному приговорены два ивуарийских офицера.

Всех троих судили заочно, поскольку в 2004 году они ускользнули от ареста.

После авиаудара в Буаке в 2004 году трое подозреваемых были опознаны на фотографиях, сделанных французской разведкой. Десять дней спустя Юрий Сушкин и еще семь белорусов были задержаны тоголезскими властями. Их хотели передать французам, но Франция предложила их освободить.

На следующий день после авиаудара французские войска задержали в Кот-д'Ивуаре 15 наемников из России, Беларуси и Украины, но через четыре дня освободили и их.

По версии следствия, французским дипломатам, солдатам и разведке было дано указание «не вмешиваться» в это дело. Официальные лица, опрошенные на протяжении многих лет, неоднократно утверждали, что тогда приоритетом было спасение французских граждан, проживавших в то время в Кот-д'Ивуаре.

 
 
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Сегодня парижский суд приговорил Юрия Сушкина, наемника из Беларуси, к пожизненному заключению за бомбардировку миротворцев в Кот-д'Ивуаре в 2004 году, в ходе...
 
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