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Таможня уверяет: в первом квартале по почте в Беларусь изъято 430 единиц оружия

15.04.2021 21:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В почтовых отправлениях за первый квартал 2021 года изъято 430 единиц оружия, его частей и боеприпасов, а также более 8 кг наркотических средств и психотропов и 28 тыс. единиц наркосодержащих препаратов.

Таможня уверяет: в первом квартале по почте в Беларусь изъято 430 единиц оружия
Фото pixabay.com

По информации председателя ГТК Владимира Орловского, в этом году на таможне выявлено 130 фактов незаконного перемещения наркотических средств и психотропных веществ (61 — в аэропорту), из незаконного оборота изъято 76 кг наркотиков.

Раскрываемость преступлений составила 71%.

 
 
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В почтовых отправлениях за первый квартал 2021 года изъято 430 единиц оружия, его частей и боеприпасов, а также более 8 кг наркотических средств и психотропов и 28 тыс....
 
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