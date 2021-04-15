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Таможня уверяет: в первом квартале по почте в Беларусь изъято 430 единиц оружия
Источник материала: Навiны
В почтовых отправлениях за первый квартал 2021 года изъято 430 единиц оружия, его частей и боеприпасов, а также более 8 кг наркотических средств и психотропов и 28 тыс. единиц наркосодержащих препаратов.
По информации председателя ГТК Владимира Орловского, в этом году на таможне выявлено 130 фактов незаконного перемещения наркотических средств и психотропных веществ (61 — в аэропорту), из незаконного оборота изъято 76 кг наркотиков.
Раскрываемость преступлений составила 71%.
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В почтовых отправлениях за первый квартал 2021 года изъято 430 единиц оружия, его частей и боеприпасов, а также более 8 кг наркотических средств и психотропов и 28 тыс....
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