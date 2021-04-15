Из БГУ уволили мать адвоката Дмитрия Лаевского





Елена Лаевская / greenbelarus.info





Как сообщает ТГ-канал "Юрфак за правду", сегодня Елена Лаевская провела на факультете свои последние пары.





пишет Еврорадио. Преподаватель имеет 22-летний стаж работы в БГУ, у неё более 150 научных публикаций,Еврорадио.





Сын Елены Лаевской — известный адвокат Дмитрий Лаевский. Он защищает в суде интересы экс-претендента на президентский пост Виктора Бабарико.



