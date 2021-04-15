ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Из БГУ уволили мать адвоката Дмитрия Лаевского

15.04.2021 21:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусский государственный университет с 17 апреля не продлевает контракт с преподавателем гражданского права юридического факультета Еленой Лаевской.


Елена Лаевская / greenbelarus.info

Как сообщает ТГ-канал "Юрфак за правду", сегодня Елена Лаевская провела на факультете свои последние пары. 

Преподаватель имеет 22-летний стаж работы в БГУ, у неё более 150 научных публикаций, пишет Еврорадио. 

Сын Елены Лаевской — известный адвокат Дмитрий Лаевский. Он защищает в суде интересы экс-претендента на президентский пост Виктора Бабарико.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский государственный университет с 17 апреля не продлевает контракт с преподавателем гражданского права юридического факультета Еленой Лаевской.
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия вышлет трех польских дипломатов в ответ на действия Варшавы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by