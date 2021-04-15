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Российский космонавт: "с той стороны люка никто не стучался"

15.04.2021 21:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко не считает ерундой разговоры о неопознанных летающих объектах (НЛО), он не сомневается, что, кроме жителей Земли, существуют другие инопланетные цивилизации.


Кононенко сказал, что сам НЛО не видел
Скриншот: Первый канал / YouTube

 Об этом Кононенко сказал в интервью программы "Познер" на "Первом канале", которая вышла в эфир 12 апреля.
"Сейчас найдено такое большое количество экзопланет, которые похожи на Землю и плюс мы же не знаем обо всех формах жизни, которые могут существовать во Вселенной. Поэтому я даже нисколько не сомневаюсь", – сказал российский летчик-космонавт.

По словам Кононенко, человечество мало знает о галактике, в которой живет, а разговоры о НЛО – не пустой звук, пишет gordonua.com

"Но сам я не видел и ко мне с той стороны люка никто не стучался", – уточнил космонавт.
 
 
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Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко не считает ерундой разговоры о неопознанных летающих объектах (НЛО), он не сомневается, что, кроме жителей...
 
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