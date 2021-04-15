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На выходных будет до +2°С

15.04.2021 22:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белгидрометцентр сделал кратковременный прогноз на предстоящие выходные.

На выходных будет до +2°С

Как отмечают синоптики, в субботу - и воскресенье столбик термометра покажет:  

17 апреля (кратковременные дожди, в отдельных районах грозы)

  • ночью +3..+8°С;
  • днем +10..+16°С.

18 апреля (кратковременные дожди, в отдельных районах грозы):

  • ночью +2..+8°С;
  • днем +12..+18°С.
 
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Белгидрометцентр сделал кратковременный прогноз на предстоящие выходные.
 
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