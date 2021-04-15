|
На выходных будет до +2°С
Источник материала: Навiны
Белгидрометцентр сделал кратковременный прогноз на предстоящие выходные.
Как отмечают синоптики, в субботу - и воскресенье столбик термометра покажет:
17 апреля (кратковременные дожди, в отдельных районах грозы)
18 апреля (кратковременные дожди, в отдельных районах грозы):
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белгидрометцентр сделал кратковременный прогноз на предстоящие выходные.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)