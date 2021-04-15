С матерью адвоката Дмитрия Лаевского БГУ не продлевает контракт

Белорусский государственный университет не продлевает контракт с преподавателем гражданского права на юридическом факультете Еленой Лаевской — матерью адвоката Дмитрия Лаевского, защитника бывшего банкира и экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, а также юриста Максима Знака.





Как сообщил БелаПАН Лаевский, пятилетний трудовой контракт матери с БГУ истекает 17 апреля и его не продляют.

Елена Лаевская имеет 22-летний стаж работы в университете, она автор более чем 150 научных публикаций.

По словам адвоката, специалистов с такой квалификацией в этой области знаний крайне мало и маловероятно, что эта квалификация вдруг стала не нужна.

«Ценность ее как специалиста для университета переоценивать невозможно, — отметил Лаевский. — Кроме того, хочу подчеркнуть, что, согласно статье 261-5 Трудового кодекса, наниматель обязан продлить срок действия контракта либо заключить новый контракт со специалистом, которому до достижения пенсионного возраста остается не более двух лет. Моей матери оставалось до пенсионного возраста меньше года, и я точно знаю, что она заблаговременного уведомила о том, что хочет продолжать работу. Она любила университет и студентов».

На вопрос, связывает ли адвокат эту ситуацию со своей деятельностью как защитника политзаключенных и своими высказываниями в соцсетях, Лаевский ответил: «Я не исключаю такой связи, ведь при наличии императивной обязанности нанимателя продлить трудовые отношения они почему-то прекращаются».

Адвокат сомневается, что мать высказывалась на политические темы: «Это вряд ли. Она вообще просто преподавала право. Но из Национального центра законодательства и правовых исследований ее уволили в начале января, а сейчас — с юрфака БГУ. И это при наличии всех возможных заслуг в профессии».

8 апреля дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов объявила Дмитрию Лаевскому выговор.