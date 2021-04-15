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Топ-3 сериалов о королевах Англии, изменивших ход истории
Источник материала: ОНТ
В определенное время королевы Англии сыграли важнейшую роль в развитии и в ходе истории страны. Предлагаем посмотреть сериалы, снятые по романам Филиппы Грегори.
1. «Белая королева»
Война Алой и Белой розы длится уже девятый год. Дома Йорков и Ланкастеров ведут жесткую борьбу за трон. В центре сюжета истории трёх женщин – Елизаветы Вудвилл, Маргарет Бофорт и Анны Невилл. Они не сражаются на поле брани, но плетут интриги, которые меняют ход истории.
2. «Белая принцесса»
Благодаря браку принцессы Елизаветы Йоркской (дочь короля Эдуарда IV и Елизаветы Вудвилл) и короля Генриха VII в Англии царит мир. Но в какой-то момент кажется, что все рухнет – появляется человек, который утверждает, что он брат Елизаветы и законный король.
3. «Испанская принцесса»
История Екатерины Арагонской. С детства она была обручена с наследником английского престола. И вот, она прибывает в страну, королевой которой должна стать.
Фото: Lionsgate
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В определенное время королевы Англии сыграли важнейшую роль в развитии и в ходе истории страны. Предлагаем посмотреть сериалы, снятые по романам Филиппы Грегори. 1....
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