Топ-3 сериалов о королевах Англии, изменивших ход истории

Источник материала: ОНТ

В определенное время королевы Англии сыграли важнейшую роль в развитии и в ходе истории страны. Предлагаем посмотреть сериалы, снятые по романам Филиппы Грегори.

1. «Белая королева»

Война Алой и Белой розы длится уже девятый год. Дома Йорков и Ланкастеров ведут жесткую борьбу за трон. В центре сюжета истории трёх женщин – Елизаветы Вудвилл, Маргарет Бофорт и Анны Невилл. Они не сражаются на поле брани, но плетут интриги, которые меняют ход истории.





2. «Белая принцесса»

Благодаря браку принцессы Елизаветы Йоркской (дочь короля Эдуарда IV и Елизаветы Вудвилл) и короля Генриха VII в Англии царит мир. Но в какой-то момент кажется, что все рухнет – появляется человек, который утверждает, что он брат Елизаветы и законный король.





3. «Испанская принцесса»

История Екатерины Арагонской. С детства она была обручена с наследником английского престола. И вот, она прибывает в страну, королевой которой должна стать.





Фото: Lionsgate

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram