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Топ-3 сериалов о королевах Англии, изменивших ход истории

15.04.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Топ-3 сериалов о королевах Англии, изменивших ход истории

В определенное время королевы Англии сыграли важнейшую роль в развитии и в ходе истории страны. Предлагаем посмотреть сериалы, снятые по романам Филиппы Грегори.

1. «Белая королева»

Война Алой и Белой розы длится уже девятый год. Дома Йорков и Ланкастеров ведут жесткую борьбу за трон. В центре сюжета истории трёх женщин – Елизаветы Вудвилл, Маргарет Бофорт и Анны Невилл. Они не сражаются на поле брани, но плетут интриги, которые меняют ход истории.


2. «Белая принцесса»

Благодаря браку принцессы Елизаветы Йоркской (дочь короля Эдуарда IV и Елизаветы Вудвилл) и короля Генриха VII в Англии царит мир. Но в какой-то момент кажется, что все рухнет – появляется человек, который утверждает, что он брат Елизаветы и законный король.


3. «Испанская принцесса»

История Екатерины Арагонской. С детства она была обручена с наследником английского престола. И вот, она прибывает в страну, королевой которой должна стать.


Фото: Lionsgate

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В определенное время королевы Англии сыграли важнейшую роль в развитии и в ходе истории страны. Предлагаем посмотреть сериалы, снятые по романам Филиппы Грегори. 1....
 
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