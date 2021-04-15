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«108 минут. Дорога в космос»: международный выставочный проект представили в Минске. Вы должны это увидеть!
Источник материала: ОНТМинске. Вы должны это увидеть!" class="one-news__figure-img">
108 минут, открывшие дорогу в космос. Скафандр Юрия Гагарина, бортовой журнал Валентины Терешковой, кресло-ложемент Петра Климука и другие уникальные артефакты сегодня представили в Национальном историческом музее. Международный выставочный проект посвящен 60-летию первого полёта, как тогда говорили, к звёздам.
Земляк земляка видит издалека. Сегодня белорус сказал «Поехали!» с высоты более 400 километров. Этот «визит» кураторы держали в секрете. Хит экспозиции в Минске – из Звёздного городка: тяжёлый скафандр Гагарина. Уроженец Смоленщины – почти родной!
7 дней 20 часов 55 минут 35 секунд провёл на орбите первый белорус. По прилёте передал свои вещи сюда. Событие, которое было лишь раз в истории. В 78-м году наши «звёзды» сошлись в космосе. Климука и Ковалёнка пандемия не пустила «домой» сегодня.
«Через тернии к звёздам» пробирались создатели выставки. Удалось не всё, но многое. Помогло посольство России. Спасибо, говорят, и отечественным институциям. «Посадили» в зале Белорусский космический аппарат – точная копия из Академии наук.
На выставке слышен и рокот космодрома, и Земля в иллюминаторе видна. А если поднять голову вверх – и планеты кружатся. Впервые в музее показывают такое количество подлинных экспонатов, связанных с покорением Вселенной.
В семье белорусских крестьян родилась Валентина Терешкова. Это бортовой журнал единственной в мире женщины, которая к звёздам летала одна. Через 60 лет «Гагарин» снова оказался в космосе. В его честь – скульптура Ивана Миско. Премьера «108 минут».
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«108 минут. Дорога в космос»: международный выставочный проект представили в Минске. Вы должны это увидеть!
108 минут, открывшие дорогу в космос. Скафандр Юрия Гагарина, бортовой журнал Валентины Терешковой, кресло-ложемент Петра Климука и другие уникальные артефакты...
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