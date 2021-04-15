ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«108 минут. Дорога в космос»: международный выставочный проект представили в Минске. Вы должны это увидеть!

15.04.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«108 минут. Дорога в космос»: международный выставочный проект представили в Минске. Вы должны это увидеть!Минске. Вы должны это увидеть!" class="one-news__figure-img">

108 минут, открывшие дорогу в космос. Скафандр Юрия Гагарина, бортовой журнал Валентины Терешковой, кресло-ложемент Петра Климука и другие уникальные артефакты сегодня представили в Национальном историческом музее. Международный выставочный проект посвящен 60-летию первого полёта, как тогда говорили, к звёздам. 

Земляк земляка видит издалека. Сегодня белорус сказал «Поехали!» с высоты более 400 километров. Этот «визит» кураторы держали в секрете. Хит экспозиции в Минске – из Звёздного городка: тяжёлый скафандр Гагарина. Уроженец Смоленщины – почти родной!

Нина Колымаго, заместитель директора Национального исторического музея Беларуси: «В 61-м году я училась в 5-м классе. Не помню такого дня, чтобы так ликовал народ. Настолько это было необычно – первый в мире, и наш космонавт! Пришла работать в музей в 73-м году, и в том же году, в декабре, полёт Петра Ильича Климука». 

7 дней 20 часов 55 минут 35 секунд провёл на орбите первый белорус. По прилёте передал свои вещи сюда. Событие, которое было лишь раз в истории. В 78-м году наши «звёзды» сошлись в космосе. Климука и Ковалёнка пандемия не пустила «домой» сегодня. 

Алексей Лесин, научный сотрудник Национального исторического музея Беларуси: «Сделали некоторые "открытия" в нашем собрании. Предметы, связанные непосредственно с Юрием Алексеевичем Гагариным, с его контактами с Беларусью. Книга с его автографом, безусловно, была среди первых экспонатов тогда ещё Государственного музея БССР».

«Через тернии к звёздам» пробирались создатели выставки. Удалось не всё, но многое. Помогло посольство России. Спасибо, говорят, и отечественным институциям. «Посадили» в зале Белорусский космический аппарат – точная копия из Академии наук. 

На выставке слышен и рокот космодрома, и Земля в иллюминаторе видна. А если поднять голову вверх – и планеты кружатся. Впервые в музее показывают такое количество подлинных экспонатов, связанных с покорением Вселенной.

В семье белорусских крестьян родилась Валентина Терешкова. Это бортовой журнал единственной в мире женщины, которая к звёздам летала одна. Через 60 лет «Гагарин» снова оказался в космосе. В его честь – скульптура Ивана Миско. Премьера «108 минут».   

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
108 минут, открывшие дорогу в космос. Скафандр Юрия Гагарина, бортовой журнал Валентины Терешковой, кресло-ложемент Петра Климука и другие уникальные артефакты...
 
Новости дня
Новости разные
 
С матерью адвоката Дмитрия Лаевского БГУ не продлевает контракт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by