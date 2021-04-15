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Гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец: летний сезон будет
Источник материала: ОНТ
Генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец рассказал, каким будет летний сезон для белорусов, желающих улететь к морю. Соответствующие слова прозвучали в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.
Гендиректор «Белавиа» также уточнил, что регулярные рейсы будут предложены в Грузию и Украину, на Кипр.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец рассказал, каким будет летний сезон для белорусов, желающих улететь к морю. Соответствующие слова...
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