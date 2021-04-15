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Гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец: летний сезон будет

15.04.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец: летний сезон будет

Генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец рассказал, каким будет летний сезон для белорусов, желающих улететь к морю. Соответствующие слова прозвучали в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Игорь Чергинец: «Если говорить про совсем новые направления, которых не существовало до пандемии, пока таких планов у нас нет. Мы говорим о том, что восстанавливаемся к уровню 2019 года. Если мы говорим о летнем отдыхе, Сочи – вопрос Российской Федерации, разрешение полетов. Мы очень хотим, но нас не пускают. Но летний сезон будет, мы к нему готовимся с туроператорами, с нашим туристическим рынком. Безусловно, будет возможность увидеть солнце и море одновременно. Мы видим уже, что более-менее все хорошо, будут полеты в Турцию, будут продолжаться и не закрывались полеты в Египет. Черногория. Есть вопросы, не до конца уверенность еще, в каких объемах будут происходить Болгария, Греция, допустим. Это будут чартерные рейсы. Тунис будет, Албания будет. Достаточно большое количество направлений».

Гендиректор «Белавиа» также уточнил, что регулярные рейсы будут предложены в Грузию и Украину, на Кипр.

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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Генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец рассказал, каким будет летний сезон для белорусов, желающих улететь к морю. Соответствующие слова...
 
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