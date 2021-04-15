Нацбанк: чтобы сдержать инфляцию, повышается ставка рефинансирования

Источник материала: ОНТ

Ставка рефинансирования повышается, чтобы сдержать инфляцию, об этом сегодня заявили в Национальном банке.

Напомним, с 21 апреля ставка подрастёт до 8,5% годовых. Сейчас она на уровне 7,75%. Спрогнозировали в ведомстве и размер золотовалютных резервов. К концу года финансовая «подушка безопасности» будет превышать шесть миллиардов долларов – с учетом исполнения всех внешних и внутренних обязательств. О ситуации на валютном рынке – спрос в Беларуси умеренный. Население по-прежнему больше покупает валюты, нежели продает. На депозитном отмечается небольшой приток рублёвых вкладов. Несмотря на трудности прошлого года, связанные с пандемией и кризисом, ситуация особого беспокойства не вызывает, подчеркнули в Нацбанке.

Зашёл разговор о ценах. За них уже отвечал министр антимонопольного регулирования и торговли. Владимир Колтович отметил: государство сегодня контролирует стоимость 55% всей продукции. Дефицита товаров в стране нет.

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