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Гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец: семья и работа позволяют нам пережить современную «турбулентность»
Источник материала: ОНТ
Генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец дал совет, как пережить современную «турбулентность», затрагивающую все сферы нашей жизни. На эту тему он рассуждал в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец: семья и работа позволяют нам пережить современную «турбулентность»
Генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец дал совет, как пережить современную «турбулентность», затрагивающую все сферы нашей жизни. На эту тему...
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