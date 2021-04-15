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Гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец: семья и работа позволяют нам пережить современную «турбулентность»

15.04.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец: семья и работа позволяют нам пережить современную «турбулентность»

Генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец дал совет, как пережить современную «турбулентность», затрагивающую все сферы нашей жизни. На эту тему он рассуждал в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ. 

Игорь Чергинец: «Безусловно, «турбулентность», которая на улице, она обсуждается на работе, в транспорте, дома. И мы, безусловно, в семье об этом говорим. И мы это проговариваем, мы понимаем. Это точка опоры – семья. Второе – это работа. Мы разговариваем в коллективе про это, мы понимаем, что для нас, для каждого из нас значит эта работа, эта любимая работа. На самом деле, я думаю, что подавляющее большинство работающих в авиакомпании людей, они увлечены и небом, им нравится эта работа. Они заботятся об авиакомпании. Наши сотрудники пошли на издержки, чтобы сохранить авиакомпанию, готовы меньше получать, и надбавки, и премии, уходили мы в простои. Мы любим компанию и любим свое дело. И вот это вот позволило нам в это тяжелое время выжить, любя свою работу, любя свою семью».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».


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Генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец дал совет, как пережить современную «турбулентность», затрагивающую все сферы нашей жизни. На эту тему...
 
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