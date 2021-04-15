Гендиректор«Белавиа» опроверг слухи о простое самолета Boeing 737-8 MAX

Источник материала: ОНТ

Самолет Boeing 737-8 MAX совершает полеты по всему миру и не будет простаивать в Беларуси. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец.

На днях один из оппозиционных представителей заявил о том, что новый самолет «Белавиа» – кандидат на простой. Якобы бортпроводники на него не обучались и отказываются на нем летать. Гендиректор авиакомпании рассказал, что здесь правда, а что – домыслы.

Игорь Чергинец: «Это модель, надо честно говорить, Boeing 737-8 MAX. Были две катастрофы, ужасные катастрофы, они, уже доказано, в первую очередь это была конструкторская недоработка со стороны самого «Боинга». Поэтому было остановлено производство самолетов, а те самолеты, которые были выпущены, они были запаркованы. Проведена громаднейшая работа по исправлению ситуации, «Боинг» восстановил производство, сейчас больше 25 самолетов в месяц они делают. Те самолеты, которые были запаркованы, они сейчас поднимаются после проведения определенных работ в небо, летают. Уже в Минск он прилетал, наши партнеры, авиакомпания LOT из Варшавы, вот несколько раз я видел этот самолет в Минске. Активно уже летают, огромное количество рейсов в Америке сделано, большинство стран в мире его уже разрешили полеты. Кроме того, что «Боинг», мы проводили свою работу, мы отправляли пилотов повторно, и самых опытных пилотов, на обучение, технический персонал. Представители «Боинга» сейчас постоянно находятся в Минске, живут в Минске, они смотрят за этим самолетом и будут смотреть в течение некоторого времени. Мы сейчас отослали по стандартной процедуре по странам документацию на этот самолет, страховку и так далее. Ждем разрешение от иностранных государств выполнять [полеты]. Все зависит от этого. Плюс, безусловно, это зависит от загрузки. Там хороший бизнес-класс. Возвращаясь к тем заявлениям. Я такого не слышал. Допустим, мы с вами «хорошо» разбираемся в балете. Я не очень большой специалист в балете. Мы можем сейчас сесть, не разбираясь порассуждать, кто там как фуэте, что-то не так сделал. Вот эти вот «специалисты» все разбираются в футболе, в балете, в стюардессах и как им летать. Отвечая совершенно конкретно на этот вопрос по бортпроводникам, по стюардессам. Дело в том, что в данном случае не требуется переобучение бортпроводников с предыдущей модели Boeing 737-800 на Boeing 737-8. Не требуется обучение, поэтому они не проходили и не будут проходить. Но все разбираются в фуэте и в футболе».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram