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Топ-3 сериалов о сильных женщинах

15.04.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Топ-3 сериалов о сильных женщинах

Мы подобрали несколько сериалов, которые расскажут истории сильных и упрямых женщин. От этих рассказов будет сложно оторваться.

1. «Бесстрашная»

Британский мини-сериал с Хелен Маккрори в главной роли. Ее героиня – юрист, который защищает права человека. 14 лет назад была убита школьница. Теперь бесстрашный адвокат пытается доказать, что осудили тогда невиновного. Один из вопросов, который поднимают сценаристы, – стоит ли искать правду, если во время поиска придется причинить страдания окружающим?


2. «Убивая Еву»

Британский телесериал, основанный на серии романов Люка Дженнингса. В основе – необычные отношениях наемницы Вилланель и агента разведки Евы, история их одержимости друг другом. Фраза, которая характеризует наемницу: «Никогда не говори психопату, что он психопат. Это может его расстроить». Но так ли здраво оценивает Ева себя и свои поступки? 


3. «Почему женщины убивают?»

Американский комедийно-драматический сериал. Действие разворачивается в трёх временных линиях и рассказывает о событиях, приведших к убийствам после того, как женщины узнают об изменах своих супругов. 


Фото: primevideo.com

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Мы подобрали несколько сериалов, которые расскажут истории сильных и упрямых женщин. От этих рассказов будет сложно оторваться. 1. «Бесстрашная» Британский...
 
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